مساعدات من يونيسف تصل إلى جنوب كردفان لأول مرة منذ عقد

وصلت مساعدات تعليمية مُقدَّمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إلى مدينة "كاودا" في جنوب كردفان (جنوب السودان)، لأول مرة منذ عام 2011، من خلال التعاون بين "يونيسف" و"برنامج الأغذية العالمي" في دولتي السودان وجنوب السودان.

وذكرت "يونيسف"، في بيان اليوم الجمعة من السودان، أنه يمكن أن يستأنف 800 طفل التعلم، في كاودا، بعدما وصلت إلى المدينة مجموعات الأدوات المدرسية التي تحتوي على كل احتياجات إنشاء مدرسة، عبر حدود جنوب السودان، مما يسمح للأطفال في كاودا مواصلة تعليمهم، ويوفر بعض الحياة الطبيعية في موقف صعب.

وأضافت "يونيسف": "عدة سنوات من الصراع في جنوب كردفان، تركت العديد من الأطفال ضعفاء، خارج المدرسة وبحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة، وأصبح إيصال المساعدات إلى جنوب كردفان مؤخرا متاحا نتيجة لحوار سلام مستمر ووقف مؤقت للأعمال القتالية".

وأوضح البيان أنه خلال الأشهر المقبلة، تخطط يونيسف وشركاؤها لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية في المناطق التي يمكن الوصول إليها حديثًا، بما في ذلك كاودا، من خلال قوافل عبر الحدود مزودة بإمدادات من جنوب السودان.

وأشار إلى أن الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في السودان وجنوب السودان ستواصل تقديم مساعدات مستدامة لمعالجة العجز في الأمن الغذائي والصحة والتعليم وصحة الثروة الحيوانية في المناطق التي أصبح بالإمكان الوصول إليها في جنوب كردفان.