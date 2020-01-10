منع احد مشجعي مانشستر سيتي من حضور المباريات لمدة خمس سنوات

قضت محكمة مانشستر الابتدائية، اليوم الجمعة، بمنع أحد مشجعي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، الذي استخدام اعتداء لفظي عنصري ضد مهاجم الفريق رحيم سترلينج، من حضور أي مباراة كرة قدم لمدة خمس سنوات.

وأقر إيان بالدري ،58 عاما، بأنه مذنب لاستخدامه لغة عنصرية خلال مباراة مانشستر سيتي مع بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز في ديسمبر 2018.

وسيضطر بالدري لتنفيذ 200 ساعة من خدم المجتمع.

واعترف جيمس ماكونيل، 57 عاما، لاستخدام اعتداء لفظي عنصري في نفس المباراة، تجاه تيروني مينجز، لاعب بورنموث في وقتها.