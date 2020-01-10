الشيشيني: هدفنا التأهل في صدارة المجموعة

أكد سامي الشيشيني، المدرب العام بنادي الزمالك، أن فريقه أطمأن بعدما سجل الهدف الأول أمام زيسكو في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 2-0، وأقيم على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال سامي الشيشيني في تصريحات تلفزيونية لقناة "بي إن سبورتس": "بعدما سجلنا الهدف الأول في الدقائق الأولى للمباراة، مستوى الأداء هبط وشعرنا بأن اللاعبين أطمأنوا من الفوز، وهذا عكس الواقع".

وأضاف: "عندما تكون مُتقدم بهدف وحيد من الممكن أن يحرز الفريق المنافس هدف التعادل وهذا وارد في كرة القدم، سواء عن طريق هجمة مرتدة، أو ركلة جزاء، لذلك كنا حريصين على القتال الدفاعي واحراز هدف الاطمئنان".

وعن أداء المدافعين خلال اللقاء أكد: "قدموا أداء جيد للغاية، واستطاعوا غلق المساحات على المهاجمين، وقدموا مستوى مميز".

وتابع: "تقدمنا خطوة للأمام بالفوز اليوم على زيسكو، وصلنا لـ7 نقاط، وسنستضيف مازمبي على ملعبنا وحظوظنا كبيرة في الصعود كأول المجموعة، وهدفنا الصعود إلى الدور المقبل، ولكن يهمنا أيضًا التأهل كأول المجموعة".

وعن المباراة المقبلة في دوري الأبطال والتي يستضيف فيها مازمبي أكد: "سنغلق صفحة زيسكو ونركز فقط في مباريات الدوري أولًا، والتي نواجه فيها فريق الجونة في الجولة الـ13 للدوري، وبعدها نفكر في حسم الفوز أمام مازمبي".

وأتم: "نحن فريق يشارك في أي بطولة للحصول عليها وليس المشاركة فيها فقط، نحن أبطال الكونفدرالية وهناك مواجهة صعبة أمام الترجي ببطولة كاس السوبر الإفريقي".