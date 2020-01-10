كوتس يثني على استعدادات وشغف طوكيو للأولمبياد ويحذرها من التراخي

قال جون كوتس رئيس لجنة التنسيق باللجنة الأولمبية الدولية، اليوم، الجمعة، إن العاصمة اليابانية طوكيو تعد "الأكثر استعدادا" و"الأكثر شغفا" لاحتضان دورة الألعاب الأولمبية، لكنه شدد على ضرورة عدم التراخي والرضا بما تحقق، خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل أكثر من ستة اشهر بقليل على انطلاق المنافسات.

وقال كوتس خلال الدور رقم 135 للجنة الأولمبية الدولية المنعقدة بمدينة لوزان السويسرية، التي تحتضن حاليا الأولمبياد الشتوي للشباب، إن اليابان تشهد "إثارة غير مسبوقة" قبل استضافة أولمبياد طوكيو 2020 الذي تقام منافساته بين 24 يوليو والتاسع من آب أغسطس، وإن الاستعدادات تسير بشكل جيد للغاية.

لكنه أضاف أنه يجب على المنظمين إدراك أن بعض الجوانب التنظيمية، ومنها النقل، لا تزال تشكل أهمية كبيرة وتحتاج إلى أقصى اهتمام من قبل اللجنة المنظمة، مضيفا أنه لا يجب القناعة أو التراخي والاكتفاء بما تحقق.