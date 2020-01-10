محافظ الغربية: انتهاء الاستعدادات لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة أنهت استعداداتها لعقد امتحانات أولى وثانية ثانوي.

من جانبه، أوضح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية أن عدد طلاب الصفين الأول والثاني الذين سيؤدون الامتحان 67 ألف طالب وطالبة على مستوى المحافظة.

وقال حسن - خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع مديري عموم المديرية، ومديري عموم الإدارات - إن طلاب الصف الأول الثانوي سيؤدون الامتحانات ورقيا، في حين سيؤدي الصف الثاني الثانوي الامتحان إلكترونيا، ما عدا طلاب المنازل والخدمات.

وأكد تشكيل غرفة عمليات المديرية، برئاسة مدير المديرية، وعضوية كل من وكيل المديرية، ومدير عام التعليم العام، والموجه العام، ومسئول التطوير التكنولوجي، والأمن، على أن يتم تشكيل نفس الغرفة في جميع الإدارات التعليمية.

وشدد على سرية الامتحانات، وتفعيل القرار الجمهوري (101) لسنة 2015 الخاص بمنع الغش في الامتحانات.

وأشار "حسن" إلى أن النماذج الاسترشادية الموجودة على موقع وزارة التربية والتعليم، ليست نموذجا للامتحانات، إنما هي للتدريب فقط.

وشدد على ضرورة تواجد أخصائى التطوير منذ بدء الامتحانات على مستوى المديرية والادارة والمدرسة، لافتا إلى ضرورة قيام جميع طلاب الصف الثاني الثانوي بتحديث التابلت قبل الامتحان، لوجود طلاب خارج المنظومة، ويتم ذلك تحت إشراف التطوير التكنولوجى.

واختتم وكيل الوزارة الاجتماع بالتأكيد على رئيس اللجنة، بضرورة إرسال تقرير يومي بالأحداث التي تمت داخل لجنته إلى غرفة عمليات الإدارة، ومنها لغرفة عمليات المديرية.