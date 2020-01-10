تظاهر الآلاف في أستراليا بسبب حرائق الغابات والتغير المناخي

شارك الآلاف في أستراليا، اليوم الجمعة، في مظاهرات بعدما سئموا الشعور بالحرارة المنبعثة من حرائق الغابات والتي يرون أنها ترجع إلى التغير المناخي، وقرروا انتقاد ساسة بلادهم في احتجاجات خرجت في أنحاء البلاد.

وشارك عشرات الآلاف، وقد تضرر بعضهم مباشرة جراء حرائق الغابات، في معظم المدن الأسترالية الكبرى، ووجهوا انتقادات لطريقة الحكومة المحافظة في التعامل مع أزمة حرائق الغابات وطالبوا بإجراءات فورية في مواجهة التغير المناخي.

يشار إلى أن أكثر الحرائق قد أتت على حوالي عشرة ملايين هكتار من الأرض في أنحاء أستراليا منذ بدء موسم حرائق الغابات في سبتمبر، وقد لقي 26 شخصا، على الأقل، ولحق الدمار بآلاف المنازل.

واحتشد عدد كبير من الأشخاص في مدن سيدني وملبورن وبريسبن وأديليد وهوبارت والعاصمة كانبرا مساء اليوم رغم الطقس الحار الرطب والمطير. كما شهدت مدن أخرى مسيرات مماثلة.

وطالب المشاركون في الاحتجاجات الحكومة باتخاذ مزيد من الإجراءات في إطار جهود إطفاء حرائق الغابات، ودعوا إلى دفع مقابل مادي للمتطوعين في جهود إطفاء الحرائق وتوفير مساكن طوارئ وتعويض المتضررين.

وحمل العديد من المتظاهرين لافتات تطالب بإقالة رئيس الوزراء سكوت موريسون بسبب نهج تعامله مع أزمة حرائق الغابات، وانتشر وسم (هاشتاج) يطالبه بالاستقالة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وحملت فتاة في كانبرا لافتة مكتوب عليها: "كيف يمكنني أن أكون طبيبة بيطرية إذا نفقت جميع الحيوانات؟". ونفق مليار حيوان، على الأقل، جراء حرائق الغابات، بحسب ما يردده علماء أستراليون.

وكتب أحد المحتجين على لافتة أخرى: "تبا لصلواتكم وتعاطفكم".

ونظم طلاب جامعيون المسيرات الاحتجاجية في شتى أنحاء البلاد، وتم بثها حية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.