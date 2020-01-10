مطران سمالوط يطالب محافظ المنيا بإنشاء وصلة بين محور سمالوط الجديد وكنيسة شهداء الإيمان

أرسل الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، مكاتبة رسمية إلى محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، للموافقة على إنشاء وصلة بين محور سمالوط الجديد وكنيسة شهداء الإيمان والوطن بقرية العور؛ لتسهيل الزيارات للكنيسة، من خلال حافلات الرحلات التي تمر داخل قرى صغيرة للوصول إلى قرية العور مقر كنيسة الشهداء.

وجاء في نص المكاتبة: السيد الوزير أسامة القاضي محافظ المنيا.. تحية طيبة وبعد.. كنيسة شهداء الإيمان والوطن بقرية العور مركز سمالوط محافظة المنيا، والتى بنيت بأمر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ تكريمًا لشهداء مصر بليبيا، والتي أصبحت مزاراً عالمياً يتوافد عليها أعداد غفيرة من المصريين والأجانب ويجد الوافدون إليها صعوبات كثيرة للوصول إليها حيث أن مدخلها عن طريق قرية مدخلها صغير جداً.

لذا نرفع الأمر لكم ونأمل إصدار أمركم بإنشاء طريق يربط بين محور سمالوط وكنيسة شهداء الإيمان والوطن، وهو ما يساهم فى تنشيط السياحة الدينية ويخفف من أعباء الضغط المرورى داخل القرى للوصول للكنيسة وقطع الطريق أمام أى مشكلات، حيث تعرض بعض الوافدين للكنيسة بالقذف بالحجارة من بعض المتشددين، علما بأن هذه الوصلة صغيرة لا تتعدى الكيلو متر.