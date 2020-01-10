المكسيك تمنح أربعة برلمانيين من المعارضة الأكوادورية حق اللجوء السياسي

(د ب أ)

غادر أربعة برلمانيين من المعارضة الأكوادورية كانوا قد لجأوا سابقا إلى السفارة المكسيكية بلادهم يوم الخميس متوجهين إلى المكسيك التي منحتهم حق اللجوء السياسي، وفقا لما أعلنته الدولتان.

وسافر الأربعة إلى المكسيك من بينهم ثلاثة برفقة زوجاتهم.

وكان السبعة قد مكثوا في السفارة لمدة ثلاثة أشهر منذ شهر تشرين اول/ أكتوبر الماضي، عندما اندلعت احتجاجات عنيفة ضد قرار حكومة الرئيس لينين مورينو برفع دعم الوقود المستمر منذ 40 عاما.

وقال وزير الخارجية الأكوادوري خوسيه فالينسيا إن النواب ينتمون إلى حزب حركة ثورة المواطن، الذي ينتمي إليه الرئيس السابق رفاييل كوريا( 2007 2017، والذي اتهمته الحكومة سابقا بالتحريض على الاحتجاجات.

وقال فالنسيا إن حكومة مورينو سمحت للأكوادوريين السبعة بالسفر إلى المكسيك.

واضاف أنه، مع ذلك، أنه سيتم التحقيق معهم ومعاقبتهم فيما يتعلق بمسؤولياتهم عن "التآمر ضد الديمقراطية" و "أعمال عنف".

وتسببت الاحتجاجات في البلاد التي استمرت لأسبوعين في ازهاق العديد من الأرواح قبل أن تلغي الحكومة قرارها برفع الدعم على الوقود.

وتستضيف المكسيك أيضا ريكاردو باتينو وزير الخارجية السابق في حكومة كوريا، والذي غادر الإكوادور في نيسان/أبريل الماضي.