كارتيرون: هدفنا التأهل ولا أفكر في صدارة المجموعة

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، أنه لا يهتم بتصدر المجموعة بقدر اهتمامه بالتأهل للدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد الفوز على زيسكو الزامبي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «لا أفكر في صدارة المجموعة، لا يهمني الأول أو الثاني بل التأهل، لأنه يجب أن نفوز على مازيمبي ٤/٠ لتصدر المجموعة».

وأضاف المدرب الفرنسي: «بدأنا المشوار بخسارة أمام مازيمبي والآن لدينا نفس رصيدهم».

وعن تغيير التشكيل في المباريات الأخيرة، قال كارتيرون: «لا أختار لاعبين لإفريقيا وآخرين للدوري، لا يمكن تثبيت التشكيل في ظل اللعب كل 4 أيام».

وتابع: «أوباما أكثر لاعب شارك في المباريات، وركض كثيرًا وكأنه في ماراثون، لذا فضلت استبداله وإراحته».

وأتم: «هناك عدة لاعبين مميزين أيضا يستحقون المشاركة ويؤدون بشكل مميز في التدريبات».

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 7 في وصافة المجموعة الأولى، بفارق المواجهات المباشرة خلف مازيمبي الكونغولي، الذي يخوض مباراة الجولة الرابعة غدًا الأحد أمام بريميرو دو أجستو الأنجولي، فيما تجمد رصيد زيسكو عند نقطتين في المركز الثالث.