 كارتيرون: هدفنا التأهل ولا أفكر في صدارة المجموعة - بوابة الشروق
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كارتيرون: هدفنا التأهل ولا أفكر في صدارة المجموعة

محمد عبد المحسن
نشر فى : الجمعة 10 يناير 2020 - 11:40 م | آخر تحديث : الجمعة 10 يناير 2020 - 11:40 م

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، أنه لا يهتم بتصدر المجموعة بقدر اهتمامه  بالتأهل للدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد الفوز على زيسكو الزامبي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «لا أفكر في صدارة المجموعة، لا يهمني الأول أو الثاني بل التأهل، لأنه يجب أن نفوز على مازيمبي ٤/٠ لتصدر المجموعة».

وأضاف المدرب الفرنسي: «بدأنا المشوار بخسارة أمام مازيمبي والآن لدينا نفس رصيدهم».

وعن تغيير التشكيل في المباريات الأخيرة، قال كارتيرون: «لا أختار لاعبين لإفريقيا وآخرين للدوري، لا يمكن تثبيت التشكيل في ظل اللعب كل 4 أيام».

وتابع: «أوباما أكثر لاعب شارك في المباريات، وركض كثيرًا وكأنه في ماراثون، لذا فضلت استبداله وإراحته».

وأتم: «هناك عدة لاعبين مميزين أيضا يستحقون المشاركة ويؤدون بشكل مميز في التدريبات».

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 7 في وصافة المجموعة الأولى، بفارق المواجهات المباشرة خلف مازيمبي الكونغولي، الذي يخوض مباراة الجولة الرابعة غدًا الأحد أمام بريميرو دو أجستو الأنجولي، فيما تجمد رصيد زيسكو عند نقطتين في المركز الثالث.


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