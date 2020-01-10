سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فسر خالد محمود طبيب الأهلي سر ابتعاد كريم نيدفيد المصاب في غضروف الركبة لفترة طويلة.

وأوضح طبيب الأهلي عبر قناة ناديه أثناء تواجد الفريق في زيمبابوي "في مرحلة التأهيل الأولى لنيدفيد، أسرع الأطباء الألمان في عملية التأهيل، مما أدى لآلام استلزمت إجراء جراحة ثانية باستئصال الغشاء المبطن لغضروف الركبة".

وأوضح "لقد عانى نيدفيد من رشح في الركبة مع المرحلة الجديدة من التأهيل، مما دفعنا خطوات للخلف بأحمال بدنية بطيئة وهادئة".

وأشار "لقد بدأ اللاعب مرحلة من التأهيل بالجري الخفيف، سيتبعها أحمال بدنية أخرى تخص تغيير الاتجاهات والقفز على الأقدام، فهي أمور تحتاج لتأهيل خاص".

وألمح خالد محمود في ختام تصريحاته "أعتقد أن كريم نيدفيد سيعود للتدريبات في غضون 4 أسابيع".

يذكر أن كريم نيدفيد أجرى جراحة في غضروف الركبة، أواخر شهر أبريل الماضي.