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ميركل تستقبل رئيس وزراء كرواتيا الخميس المقبل

برلين - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 10 يناير 2020 - 1:57 م | آخر تحديث : الجمعة 10 يناير 2020 - 1:57 م
قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية، ستيفن سيبرت، اليوم الجمعة، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سوف تستقبل رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلنكوفيتش، الخميس المقبل، بمقر المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين.

وأضاف سيبرت- في تصريح اليوم- أنه سوف تتركز المباحثات الألمانية الكرواتية على رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي الكرواتي والسياسة الأوروبية الحالية، حيث تولت كرواتيا الرئاسة في الأول من يناير 2020، كما من المقرر أن يزور رئيس الوزراء الكرواتي معرض (الأسبوع الأخضر) في برلين، حيث تعتبر كرواتيا دولة شريكة هذا العام.

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