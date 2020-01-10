بروكسل: زعيم كتالونيا المسجون فقد مقعده في الاتحاد الأوروبي

أكد رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي في بروكسل اليوم الجمعة، أن الزعيم الانفصالي الكتالوني أوريول جونكيراس فقد مقعده في البرلمان الأوروبي.

ورفضت المحكمة العليا في إسبانيا أمس الخميس الإفراج عن الزعيم الكتالوني المسجون ، ومنعته من شغل مقعده في البرلمان.

وجاء رد المحكمة متحديا لقرار المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي الصادر في 19 كانون أول/ديسمبر الماضي ، الذي أكد أنه يجب الاعتراف بجونكيراس كعضو في البرلمان الأوروبي يتمتع بحصانة قانونية.

وقال ساسولي في بيان صدر اليوم الجمعة، "استنادا إلى السوابق القضائية لمحكمة العدل ، يتعين على البرلمان الأوروبي أن يحاط علما دون تأخير بالقرارات النهائية للسلطات القضائية المختصة في الدول الأعضاء".

وقال إن ولاية جونكراس انتهت في 3 كانون ثان /يناير الجاري.