ضبط 8 أشخاص بعد وفاة عامل زراعي في مشاجرة بين نجلة عمه وزوجها بالشرقية

ألقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على 8 أشخاص؛ لتورطهم في وفاة عامل زراعي، وذلك بعدما تدخل لفض مشاجرة بين ابنة عمه وزوجها بقرية "خالد ابن الوليد"، التابعة لدائرة مركز شرطة منشأة أبو عمر.

كان مستشفى "منشأة أبو عمر" المركزي، استقبل "إبراهيم ح م" (35 سنة)، عامل زراعي، مُقيم بقرية "خالد ابن الوليد" التابعة لدائرة مركز شرطة منشأة أبو عمر، جثة هامدة.

وبسؤال أفرد أسرته، اتهموا 3 أشخاص من عائلة زوج ابنة عمه بالتسبب في وفاته، فيما تبين من التحريات الأولية نشوب مشادة كلامية بين إبنة عم المتوفي وزوجها، قبل أن يتطور الامر إلى مشاجرة بين الزوجين وتدخل أقارب الطرفين في المشاجرة، وسقط المتوفي مغشيًا عليه وفارق الحياة.

تم ضبط 8 أشخاص من الطرفين، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب لجنة من الطب الشرعي لمناظرة الجثة وتحديد سبب الوفاة، في ظل عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة.