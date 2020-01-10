مقتل 17 شخصا لهم صلات بالسويد في تحطم الطائرة الأوكرانية

قالت السويد اليوم الجمعة، إن 17 شخصًا لهم صلات بالسويد، من بينهم سبعة أشخاص يحملون الجنسية السويدية و 10 أشخاص آخرين يقيمون في الدولة الاسكندنافية، لقوا حتفهم في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية أول أمس الأربعاء في إيران.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي: "لقد كانوا جميعا، إما طفل لشخص ما أو زميلًا له في الصف الدراسي أو صديقًا أو زميلًا في العمل ..تعاطفي مع عائلات الضحايا ".

وقال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن في وقت سابق إن بلاده تؤيد "إجراء تحقيق سريع وشامل ويتسم بالشفافية" في الحادث، بعدما تردد أن الطائرة أسقطت بصاروخ.

وذكر بيان أصدره مكتب لوفن، واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن رئيس الوزراء تحدث في وقت متأخر أمس الخميس مع نظيره الكندي جاستن ترودو، حيث اتفق الاثنان على ضرورة إجراء تحقيق شامل في الحادث .

كما اتفق لوفين وترودو أيضا على أنه "يجب السماح للدول المتضررة, بأن تسهم بخبراتها الوطنية في التحقيق، ومنحها إمكانية المتابعة الشاملة له".

وقال ترودو أمس الخميس إن "معلومات من مصادر مختلفة" أشارت إلى أن طائرة الركاب الأوكرانية أسقطها صاروخ سطح-جو إيراني.