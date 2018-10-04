 كفيتوفا تتأهل للمربع الذهبي ببطولة برزبين للتنس على حساب برادي - بوابة الشروق
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كفيتوفا تتأهل للمربع الذهبي ببطولة برزبين للتنس على حساب برادي

د ب أ
نشر فى : الجمعة 10 يناير 2020 - 10:47 ص | آخر تحديث : الجمعة 10 يناير 2020 - 10:48 ص

صعدت النجمة التشيكية بترا كفيتوفا إلى الدور قبل النهائي ببطولة برزبين للتنس بعدما تغلبت على الأمريكية جينيفر برادي 6 / 4 و6 / 2 اليوم الجمعة في دور الثمانية.

وكانت كفيتوفا قد توجت بلقب البطولة في 2011، وقد استعادت مؤخرا نتائجها الجيدة على الملاعب الأسترالية، حيث توجت في الموسم الماضي بلقب بطولة سيدني ووصلت إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم.

وأنهت كفيتوفا اليوم انطلاقة مذهلة لبرادي التي أطاحت بالروسية ماريا شارابوفا والأسترالية أشليه بارتي المصنفة الأولى على العالم، من البطولة الحالية، لتسجل بذلك أول انتصار لها أمام إحدى المصنفات العشر الأوليات.

وتواجه كفيتوفا، المصنفة الخامسة للبطولة، اختبارا صعبا في المربع الذهبي حيث تلتقي الأمريكية ماديسون كيز المصنفة الثامنة للبطولة والتي تأهلت اليوم بالفوز على مواطنتها دانييل كولينز 6 / 4 و6 / 1 .

كذلك صعدت النجمة اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة الثالثة للبطولة، إلى الدور قبل النهائي بالفوز على الهولندية كيكي بيرتنز المصنفة السادسة للبطولة 6 / 3 و3 / 6 و6 / 3 .

وتلتقي أوساكا في المربع الذهبي، الفائزة في المباراة الأخيرة بدور الثمانية التي تجمع اليوم بين الأمريكية أليسون ريسك والتشيكية كارولين بليسكوفا.


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