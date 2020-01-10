آلاف المتظاهرين يستعدون لمسيرات في أستراليا لوقف الصناعات المعتمدة على الوقود الحفري

يستعد آلاف المتظاهرين لتنظيم مسيرات في ملبورن وسيدني ومدن استرالية رئيسية أخرى، مطالبين الحكومات بوقف الصناعات المعتمدة على الوقود الحفري، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وربما يسبب الطقس السيء اليوم الجمعة في دمج اثنين من الحرائق الكبيرة مما يؤدي إلى تكوين حريق هائل على الحدود بين "نيو ساوث ويلز" و"فيكتوريا".

وصدرت تحذيرات طارئة في مختلف أنحاء منطقة "إيست جيبسلاند" في فيكتوريا مع تفاقم الظروف الجوية السيئة، من بين ذلك في بلدة بوتشان، حيث تم إطلاع السكان أمس على المخاطر بشأن الحرائق.

وكانت السلطات الأسترالية قد نصحت في وقت سابق اليوم الجمعة السكان في مناطق واسعة في شمال شرقي فيكتوريا بمغادرة منازلهم أو المخاطرة بأن تحاصرهم حرائق الغابات في الوقت الذي تستعد فيه أستراليا ليوم آخر من الاحوال الجوية "القاسية".

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في البلاد إلى 40 درجة مئوية وأكثر، إلى جانب تعرضها لرياح قوية تصل سرعتها إلى 90 كيلومترًا في الساعة، في العديد من المناطق الريفية حيث تسببت الحرائق في الكثير من الدمار منذ عيد الميلاد (الكريسماس).

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الجمعة، إنه سيكون "يومًا صعبًا في الولايات الشرقية".وأضاف " لا يزال أمامنا وقت طويل على نهاية هذه الأزمة وهذه الكارثة".

وتابع موريسون إنه لا يزال هناك سفينتان قبالة سواحل نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر تضررا، مستعدتان لإخلاء البلدات إذا لزم الأمر.

وأضاف أن الجيش والبحرية والقوات الجوية على أهبة الاستعداد للمساعدة في مكافحة الحرائق.