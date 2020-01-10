 حكومة هونج كونج توصي بتجنب السفر غير الضروري لإيران - بوابة الشروق
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حكومة هونج كونج توصي بتجنب السفر غير الضروري لإيران

فكتوريا - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 10 يناير 2020 - 4:20 م | آخر تحديث : الجمعة 10 يناير 2020 - 4:20 م
أصدرت حكومة هونج كونج تنبيهًا بشأن السفر إلى إيران نظرًا لاستمرار التوترات بالمنطقة، محذرة المواطنين تجنب ما وصفته بـ"السفر غير الضروري".

وقال متحدث باسم الحكومة - في بيان أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة - "يجب على السكان الذين ينتووا زيارة البلاد تعديل خطط سفرهم وتجنب السفر غير الضروري، بما في ذلك السفر الترفيهي".

وأضاف البيان "ينبغي على هؤلاء المتواجدون بالفعل هناك مراقبة الوضع، وتوخي الحذر، والاهتمام بالسلامة الشخصية، وتجنب التجمعات الكبيرة للأشخاص".

وكانت إيران قد أطلقت أول أمس الأربعاء صواريخ باليستية على قاعدتين أمريكيتين بالعراق ردا على مقتل القائد الإيراني "قاسم سليماني" في غارة جوية أمريكية شنتها الأسبوع الماضي.

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