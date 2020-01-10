ميتسوبيشي هيتاشي وإينيا بصدد إنشاء محطة للطاقة في بولندا

ذكرت هيئة المنافسة ومكافحة الاحتكار في بولندا "يو أو كيه آي كيه" اليوم الجمعة أن شركة ميتسوبيشي هيتاشي باور سيستم اليابانية ومرفق الكهرباء "إينيا" البولندي تسعيان للدخول في مشروع مشترك بولندي قد ينشئ أول محطة للطاقة تعمل بطاقة تحويل الكربون الموجود في الفحم إلى مواد غازية في عملية كيميائية تعرف باسم "تغويز الفحم".

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، لم تذكر الهيئة في بيانها أي تفاصيل أخرى.

وتعد شركة ميتسوبيشي هيتاشي موردا عالميا للآلات الصناعية الثقيلة، وتقوم بأنشطة الإنتاج في مجالات بناء السفن والصناعة البحرية ومعدات الطاقة ومعدات الطاقة النووية والمولدات والآلات والصلب.