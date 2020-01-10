 المصالحة الروسية: عودة 1010 لاجئين سوريين لبلدهم خلال الــ 24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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المصالحة الروسية: عودة 1010 لاجئين سوريين لبلدهم خلال الــ 24 ساعة الماضية

موسكو - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 10 يناير 2020 - 12:55 م | آخر تحديث : الجمعة 10 يناير 2020 - 12:55 م

ذكر مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين، أن 1010 لاجئين عادوا إلى الأراضي السورية خلال الــ 24 ساعة الماضية.

وأضاف المركز - في بيان اليوم الجمعة - أن 217 لاجئا (منهم 65 امرأة و110 أطفال) عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، و793 لاجئا ( منهم 238 امرأة و404 أطفال) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".. مشيرا إلى أن 248 نازحا عادوا أيضا خلال الــ 24 ساعة الماضية إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا.

وأوضح أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير هكتارين من الأراضي والمنشآت من الألغام في دمشق وزمرين بريف درعا ، حيث تم اكتشاف وتدمير 36 عبوة قابلة للانفجار.

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