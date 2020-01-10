مدرب زيسكو: برودة الجو في مصر لن تمنعنا من الفوز على الزمالك

أكد جورج لواندامينا، المدير الفني لزيسكو الزامبي، أن فريقه يسعى للفوز على الزمالك، مشيرًا إلى مدى صعوبة المواجهة التي ستجمع الفريقين على ستاد السلام.

ويستضيف ستاد السلام غدا الجمعة بالساعة 9 مساءا، مباراة الزمالك وبطل زامبيا، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مدرب زيسكو بالمؤتمر الصحفي:" جميع مباريات البطولة صعبة، كل الاحتمالات قائمة في المجموعة، وفي النهاية نسعى لتحقيق الفوز على الزمالك".

وأضاف:" تحقيق الفوز على الزمالك أمام جماهيره، يجعلنا مطالبين بالتركيز على مدار الـ90 دقيقة، واستغلال الفرص التي ستصلنا أمام مرمى الخصم، قادرين على التسجيل في مرمى الزمالك".

وأشار المدير الفني لبطل زامبيا، أن الغيابات تضرب صفوف فريقه، قبل أن يؤكد بجاهزية اللاعبين البدائل، وبرودة الجو في مصر لن تعيقنا عن تحقيق أهدافنا".

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، في حين يمتلك زيسكو نقطتين بالمركز الثالث ورابعًا فريق أول أغسطس الأنجولي بنفس عدد النقاط، ويتصدر مازيمبي الكونغولي بـ7 نقاط.