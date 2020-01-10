إسرائيل تفرج عن سجينين سوريين ردا على تسليم جثمان أحد جنودها

أفرجت إسرائيل عن سجينين آمنيين من قرية مجدل شمس بهضبة الجولان السورية، وهما صدقي المقت الجولان، وأمل أبو صالح اللذين لم يكمل أي منهما فترة محكوميته.



جاء ذلك في بيان لمكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، مشيرا إلى هذه الخطوة تعد بادرة حسن نية في اعقاب إعادة رفات الجندي بالجيش الإسرائيلي زخاريا باومل من سوريا إلى إسرائيل في شهر أبريل الماضي، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.



وأدين المقت بالتجسس لصالح سورية، وجاء الافراج عنه كجزء من صفقة مبادلة توسطت فيها روسيا.



والسجين الأخر الذي تم الإفراج عنه هو أمل أبو صالح، الذي سُجن في عام 2015 لمشاركته في هجوم مميت من على سيارة إسعاف كانت تقل متمرداً سوريًا مصابًا إلى داخل إسرائيل لتلقي العلاج.



وقال المقت إن الإفراج عنه جاء بفضل الجهود السورية، موجها شكره وامتنانه إلى الرئيس السوري بشار الأسد والى الشعب السوري.



كان إسرائيل أفرجت عن سجينين سوريين في أبريل عقب تسليم رفات باومل.



ولا يزال حوالي 23000 من الدروز يعيشون في جزء من مرتفعات الجولان السورية تسيطر عليه.