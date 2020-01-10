 مسؤولة في مجلس أوروبا تنتقد مشروع قانون في بولندا «يهدد استقلال»القضاء - بوابة الشروق
الجمعة 10 يناير 2020 9:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟
النتـائـج تصويت

مسؤولة في مجلس أوروبا تنتقد مشروع قانون في بولندا «يهدد استقلال»القضاء

علم بولندا
علم بولندا
د(د ب أ)
نشر فى : الجمعة 10 يناير 2020 - 9:27 م | آخر تحديث : الجمعة 10 يناير 2020 - 9:27 م

قالت مفوضة حقوق الإنسان بمجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش، في خطاب نشرته اليوم الجمعة، إن أحدث مشروع قانون في بولندا بشأن معاقبة القضاة قد ينتهك استقلال القضاء وأوصت مجلس الشيوخ برفضه.

وكتب مياتوفيتش في خطاب أرسلته إلى مجلس الشيوخ البولندي أن مشروع القانون "مثير للمشاكل للغاية من وجهة نظر معايير مجلس أوروبا" وسيضع "قائمة جديدة ومفتوحة تماما من الجرائم التأديبية... مصحوبة في كثير من الحالات بعقوبات صارمة".

وأضافت "أشعر بقلق خاص من أن بنود مشروع القانون الجديد تهدف إلى إسكات المعارضة بين القضاة والمدعين العامين الناقدين والحد من استقلاليتهم".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك