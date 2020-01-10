اشتباكات بين متظاهرين والقوات الأمنية العراقية في البصرة

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أفاد متظاهرون اليوم الجمعة بأن اشتباكات اندلعت بين متظاهرين والقوات الأمنية في محافظة البصرة /550 كيلومترا جنوبي بغداد.

وأبلغت المصادر وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بـ "أن اشتباكات اندلعت بين متظاهرين والقوات الأمنية في محافظة البصرة بعد أن تدخلت القوات لفض التظاهرة واعتقال عدد من المتظاهرين واقتيادهم إلى مراكز الاحتجاز".

وأوضح الشهود أن المتظاهرين انتقلوا للتظاهر أمام مقر قيادة شرطة البصرة؛ للمطالبة بإطلاق سراح زملائهم وهم يهتفون بشعارات تطالب بعدم تقييد الحريات.

وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية أن قوات الشرطة احتجزت 20 متظاهرا وتمكنت من إطلاق سراح 16 منهم فيما ظل آخرون معتقلين.

ولا زالت الاضطرابات تخيم على ساحة التظاهر بمحافظة البصرة وسط انتشار أمني كثيف، بحسب شهود عيان.