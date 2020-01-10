نشطاء أيام الجمعة من أجل المستقبل يعتزمون التظاهر خارج مقر سيمنز لعلاقتها بالفحم

(د ب أ)

يعتزم نشطاء جماعة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" البيئية تنظيم احتجاج خارج مقر شركة سيمنز في ميونخ في وقت لاحق من اليوم الجمعة في نزاع حول تسليم نظام إشارات لمنجم فحم في أستراليا.

وستنظم أيضا مظاهرات أمام مكاتب أخرى للشركة في ألمانيا.

كما سيلتقي المدير التنفيذي لشركة سيمنز جو كايسر أيضًا مع ناشطة "أيام الجمعة من اجل المستقبل" لويزا نويباور لمناقشة القضية بعد أن تم دعوتها لإجراء محادثات.

ويطالب نشطاء المناخ بأن تنهي شركة سيمنز مشاركتها في البنية التحتية لمنجم الفحم.

وأعلن كايسر في منتصف كانون أول/ديسمبر الماضي أن الوضع قيد المراجعة. ويمكن ان يتم اتخاذ قرار هذا الأسبوع، وفقا لمصادر بالشركة.