تحذير طبي لفايلر بشأن رمضان صبحي

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نقل خالد محمود طبيب الأهلي توصية لريني فايلر المدير الفني للفريق بشأن اللاعب رمضان صبحي، الذي يتعافى حاليا من الإصابة.

وأشار خالد محمود "لقد تعرض رمضان صبحي لمزق في العضلة الخلفية مساحته كبيرة بنسبة 60% من قطر الوتر الخاص بالعضلة، وآخر فحص أظهر التئام المزق حاليا بنسبة 80%".

وأضاف طبيب الأهلي عبر قناة ناديه "رمضان يجري جزء من تأهيله، ووصل لمراحل جيدة سيبدأ بعد مباراة طنطا الدخول في مرحلة نشطة من التأهيل بالجري بشكل أفضل وأخرى خاصة بمهام مركزه في الملعب".

وتابع "(رمضان) لاعب شاب وصغير السن، وواعد وقائد المنتخب الأولمبي، وتواجده في أي فريق أو منتخب سيجعله يلعب 90 دقيقة، فهو لديه طاقة ورغبة في التواجد باستمرار".

ونوه "بالطبع الأمر يحتاج للسيطرة بعد عودته وجدول تدوير خاص به لأن إصابته تستلزم وقتا للتعافي".