هديل هلال

قال المخرج محمد فاضل، إن «الكومبارس» في مصر مظلومين حاليًا، مشيرًا إلى أنه «في السابق كان هناك أشخاص منهم يعرفهم بالاسم ومتميزين».

وأضاف أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء أمس الخميس، أن «حلاوة العمل الفني أنه عمل جماعي بالكامل»، مردفًا: «كل فرد في العمل الفني له أهمية، حتى وإن كان يدق مسمارًا في الديكور، بدون هذا المسمار الديكور لن يكون جيدًا»، وفقًا لتعبيره.

وأشار إلى «عدم حبه لاستخدام كلمة كومبارس؛ حيث أصبح لديها مدلولًا غير صحيح»، موضحًا: «هي مجموعة، والمجموعات إذا كانت غير مقتنعة بما تقوم به بيبان شكلهم».

ولفت إلى اهتمامه بهم أكثر من الممثل عند تصوير العمل، متابعًا: «أثناء التصوير عيني عليهم وليس على الممثل، أنا أعرف ما الذي سيقوله الممثل لكن يجب أن تفهم المجموعة المشهد».

وتابع: «عند اقتناعهم يخرجون بعمل جيد للغاية، غير إذا أّخذت المسائل بمنطق أن وجوههم لا تظهر على الكاميرا، إذا كانت وجوههم لا تظهر لماذا يحضرهم المخرج؟».