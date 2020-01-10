تشغيل الجزء الرئيسي من خط «كروس ريل» في لندن صيف 2021

ذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" أنه من المقرر الانتهاء من خط السكك الحديدية "كروس ريل" في لندن صيف عام 2021.



وقالت هيئة النقل في لندن في بيان اليوم الجمعة إنه يجري التخطيط الآن لبدء تشغيل الجزء الرئيسي من الخط، من "بادينجتون" إلى "آبي وود" منتصف العام المقبل.



وكان من المقرر تشغيل الجزء الأساسي للخط في الأصل في كانون أول/ديسمبر 2018، ولكن جرى تأجيله حتى عام 2020، قبل أن يؤجل مرة أخرى حتى منتصف العام المقبل.



وذكر البيان أنه سيجري تشغيل الخط بأكمله من ريدينج وهيثرو في غرب لندن إلى مدينة شينفيلد شرقي المدينة، بحلول منتصف عام 2022.



ولا تزال تكلفة المشروع في إطار الزيادة التي أعلنت في النطاق المدرج بالميزانية خلال شهر تشرين ثان/نوفمبر، بحسب البيان.



وتتوقع الهيئة انخفاض الإيرادات نتيجة للتأخير في استكمال المشروع.



وسيربط الخط - الذي اسم ملكة بريطانيا الحالية، الملكة إليزابيث الثانية، عدة مواقع في أنحاء العاصمة البريطانية، وبينها مطار هيثرو ومنطقة التسوق في ويست إند، ومنطقتي كناري وارف للمال والأعمال في لندن.