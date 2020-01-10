مقتل 12 شخصا على الأقل في انفجار بغربي باكستان

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قتل اثنا عشر شخصا على الأقل إثر انفجار قنبلة اليوم الجمعة في إحدى مناطق إقليم بلوشستان بجنوب غربي باكستان.
ونقلت اليوم الجمعة وكالة أنباء بلومبرج عن وكالة الإنقاذ الباكستانية القول إن الانفجار وقع في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان .