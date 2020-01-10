التعادل يحسم قمة النصر واتحاد جدة في الدوري السعودي

حسم التعادل 1 /1 ، مباراة النصر واتحاد جدة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).

وتقدم النصر في الدقيقة 46 عن طريق لاعب الوسط بيتروس، وبعده بدقيقة واحدة نجح رومارينيو في إدراك التعادل لاتحاد جدة.

ورفع النصر رصيده إلى 30 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع اتحاد جدة رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث عشر.

بدأت المباراة بأداء حماسي من جانب اتحاد جدة الذي حاول أن يسجل هدفا مبكرا، للحفاظ على حظوظه في تحقيق فوز يخرجه من دوامة النتائج السلبية بمسابقة الدوري، بينما لعب النصر بأسلوب خالي من التسرع خاصة في ربع الساعة الأول من المباراة.

وفي الدقيقة العاشرة طالب لاعبو النصر بركلة جزاء، بعد سقوط المغربي نور الدين أمرابط داخل منطقة جزاء اتحاد جدة، لكن الحكم طالب بمواصلة اللعب.

وكاد هارون كمارا مهاجم اتحاد جدة أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 17، بعدما تسلم الكرة ببراعة داخل منطقة الجزاء، لكن زيد البورادي حارس مرمى النصر كان في الموعد وأبعد الخطر عن مرمى فريقه.

وطالب لاعبو اتحاد جدة بركلة جزاء في الدقيقة 26 بداعي لمس مدافع النصر الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم لجأ إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) وتأكد من عدم وجود لمسة يد.

وكان اتحاد جدة الطرف الأكثر سيطرة على أحداث الشوط الأول، بهجمات منظمة على مرمى النصر، لكنه لم يستغل تلك الميزة طوال فترات الشوط، ليمنح النصر فرصة لتصحيح أخطائه.

وأضاع النيجيري أحمد موسى فرصة تسجيل الهدف الأول للنصر في الدقيقة 40، حينما تلقى تمريرة من أمرابط لينفرد بمرمى مارسيلو جروهي حارس اتحاد جدة، لكنه سدد الكرة أعلى العارضة.

وأطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول الذي لم يسفر عن أي جديد، لينتهي بالتعادل السلبي.

ومع انطلاق الشوط الثاني، تقدم النصر عن طريق لاعبه بيتروس في أول دقيقة من الشوط، بعدما تلقى كرة عرضية من أمرابط، ليحولها بضربة رأس داخل شباك جروهي ليتقدم النصر بالهدف الأول.

لكن اتحاد جدة عاد سريعا ونجح في تسجيل هدف التعادل عن طريق البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 49، بعد أن لعب عبد العزيز البيشي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وجهها ليوناردو جيل برأسه نحو رومارينيو الذي وضعها في الشباك بضربة رأس أخرى.

وأضاع البرازيلي جوليانو فرصة تسجيل الهدف الثاني للنصر، حينما تسلم كرة من المغربي عبد الرزاق حمد الله على حدود منطقة الجزاء، ليسدد كرة أرضية زاحفة، لكنها مرت إلى جانب القائم الأيمن لمرمى النصر.

وبمرور الوقت هدأ حماس الفريقين في المباراة، حيث عاد اللعب إلى وسط الملعب مع تحضيرات طويلة للهجمات، وذلك بسبب الإرهاق الذي نال من لاعبي النصر واتحاد جدة.

وسدد عبد العزيز البيشي لاعب اتحاد جدة كرة مخادعة في الدقيقة 76 على مرمى النصر، لكن البورادي أبعد الخطر عن مرماه ببراعة.

وفشل يحيي الشهري لاعب النصر في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 82، حينما تلقى كرة عرضية من أمرابط، ليسدد الكرة التي اصطدمت بمدافع اتحاد جدة وعادت إلى وسط الملعب.

ولم تشهد باقي أحداث المباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايتها بالتعادل 1/ 1 .