الأعلى للآثار: إقامة صلاة الجمعة بمسجد الفتح الملكي بعد إغلاقه أكثر من عامين

هديل هلال

قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن «المجلس سيفتتح الجمعة مسجد الفتح الملكي عند قصر عابدين بعد إغلاقه لأكثر من عامين بسبب أعمال الترميم».

وأضاف خلال اتصال هاتفي لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الخميس، أن «أعمال الترميم تمت بتكلفة 16 مليون جنيه من وزارة الأوقاف»، مؤكدًا أن «المرممين قاموا بمجهود غير عادي وإقامة صلاة الجمعة غدًا في المسجد».

وأشار إلى «التحرك عقب الافتتاح إلى الإسكندرية من أجل زيارة إحدى الكنائس الموجودة ثم افتتاح المعبد اليهودي الذي أُغلق لسنوات عدة»، مشيرًا إلى أن «تطوير المعبد اليهودي بتكليف وطبقًا للبروتوكول الموقع ما بين وزارة الأوقاف والهيئة الهندسية للقوات المسلحة».

ولفت إلى «استغراق العمل بالمعبد عامين ونصف، وصرف مبلغ 68 مليون جنيه من أجل التطوير»، مردفًا: «لإن المعبد كالكنيسة القبطية مسجلة كآثار مصرية، والأثر الفرعوني والمصري القديم واليوناني والروماني واليهودي والقبطي والإسلامي، تراث مصري يجب الحفاظ عليه».