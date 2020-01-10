الصحة العالمية تدعو إلى تعديل استراتيجية مكافحة شلل الأطفال في باكستان

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن باكستان تحتاج بشكل عاجل إلى تعديل الاستراتيجية التي تتبناها كي تحول دون ازدياد حالات الإصابة بشلل الأطفال، وتحولها إلى وباء كامل.

ويأتي تحذير المنظمة في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الباكستانية تسجيل ست حالات إصابة جديدة لأطفال بالفيروس خلال الأسبوع الأول من السنة الجديدة.

وقال وزير الصحة الباكستاني زافار ميرزا اليوم الجمعة: "إنه وضع رهيب ونحن بحاجة إلى التصرف سريعا لمنع وقوع كارثة".

وأصيب 134 طفلا، على الأقل، بالفيروس في عام 2019 مقارنة بـ 12 طفلا في عام 2018، وهو ما يزيد الشكوك حول فعالية الاستراتيجية التي تتضمن حملة تطعيم تمولها منظمة الصحة العالمية.

وذكرت المنظمة أن التقدم الذي تم تحقيقه على مدار السنوات القليلة الماضية يبدو أنه سار في الاتجاه المعاكس، وأن خطر انتشار الفيروس خارج باكستان كان بلغ أعلى نقطة له منذ 1994.

وارتفعت حالات شلل الأطفال إلى 306 حالات في عام 2014 وهو العام الذي شهد بداية العمليات العسكرية ضد حركة طالبان، بحسب إحصاءات رسمية.

وعارض مسلحو تنظيم "داعش" التطعيم ووصفوه بأنه مؤامرة دبرها الغرب لإصابة أطفال المسملين بالعقم. وقتل التنظيم عشرات من العاملين في مجال الخدمات الصحية ورجال الشرطة الذين كانوا يقومون على حراستهم.