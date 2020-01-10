كييف تؤكد تسلمها بيانات هامة من واشنطن حول تحطم الطائرة في إيران

أعلن وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة سلمت بلاده بيانات مهمة، بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية قبل أيام في إيران.

وأكد بريستايكو - على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" - أن هذه البيانات سلمت للرئيس، فلاديمير زيلينسكي، قبل إجرائه مكالمة في وقت لاحق من اليوم الجمعة مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، للحديث عن حادثة التحطم.

وأشارت القناة إلى أنه التقى كل من زيلينسكي وبريستايكو بمندوبين أمريكيين سلموهما هذه البيانات التي سيعاينها خبراء لاحقا.

ولم يشر بريستايكو إلى طبيعة هذه البيانات، في حين قال زيلينسكي في وقت سابق "إن فرضية تعرض الطائرة لضربة بصاروخ لم يتم استبعادها، لكنها لم تتأكد أيضا".