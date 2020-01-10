محافظ شمال سيناء يطلع على تجهيزات دار الأيتام في العريش

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على الاهتمام برعاية الأيتام وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بهم علاوة على توفير فرص تعليمهم وتقديم الانشطة الترفيهية لهم.



وأشاد المحافظ بدور جمعية تنمية المجتمع المحلى لرعاية الأيتام التابعة لها دار الأيتام في العريش بالتعاون بين التضامن الاجتماعى ومنظمات المجتمع المدنى وتبرعات أهل الخير لرعاية هؤلاء الأيتام.



جاء ذلك أثناء زيارة المحافظ لدار الأيتام بمرافقة عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم وسعدية محمود حسن مدير عام التضامن الاجتماعى والدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بالتربية والتعليم وعدد من المسئولين حيث كان في استقبالهم المهندس السيد محمد حسنين رئيس مجلس ادارة جمعية تنمية المجتمع المحلى لرعاية الأيتام التى تتبعها دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش وانتصار عطية السيد مديرة الجمعية وأطفال دار الرعاية المتكاملة للأيتام.



وقد تفقد المحافظ دار الرعاية المتكاملة للأيتام والأقسام المختلفة في الجمعية من نشاط وترفيه ومكتبة وغرف إقامة الأطفال ودار الحضانة والمطابخ والمطاعم، وشدد المحافظ على الاهتمام بها، كما التقى بالأطفال واليتامى من نزلاء الدار وتناول طعام الغذاء معهم.



من جانبه أعلن المهندس السيد محمد حسنين رئيس مجلس ادارة جمعية تنمية المجتمع المحلى لرعاية الأيتام التى تتبعها دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش أن دار الرعاية المتكاملة للأيتام هى الوحيدة على مستوى محافظة شمال سيناء التي ترعى الأيتام وخاصة مجهولي النسب اذ تتولى رعايتهم منذ استلامهم من الجهات المعنية، وتقوم بتسجيلهم وتسميتهم وتربيتهم وتعليمهم حتى سن الشباب ليشقوا طريقهم في الحياة بعد ذلك سواء داخل الدار أو توفير أسر بديلة لهم.



وأضاف أن الدار تخدم نحو 29 طفلا وطفلة من مجهولي النسب حيث تم تسميتهم وتسكينهم فى الدار تحت رعاية مكثفة ودائمة على مدار 24 ساعة يوميا، وشاملة التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها منهم بعض الأطفال الرضع وآخرين يتلقون تعليمهم فى المدارس الموجودة فى المنطقة.



وأشار الى أن الجمعية التى ترعى الدار تتلقى الدعم من تبرعات أهل الخير والتضامن الاجتماعى وأن الجمعية ترعى عدد آخر من الأطفال اليتامى داخل أسرهم، وتقدم المساعدات الى الأسر المحتاجة والفقيرة علاوة على مساعدات عينية لعدد آخر من الأسر الأكثر احتياجا فى مختلف المناسبات.



كما تضم الجمعية صندوقا دوارا لإقراض الأسر المحتاجة والفقيرة، وخاصة أسر الأيتام لمساعدتها على اقامة المشروعات الانتاجية بقروض ميسرة من الجمعية بقيمة 500 إلى 2000 جنيه فى المرة الواحدة وتسدد على أقساط ميسرة من عائد الإنتاج، ويمكن تجديد القرض أكثر من مرة لمساعدة الأسرة على اقامة المشروعات الانتاجية لزيادة دخل الأسرة، وهذا الصندوق ممول من التضامن الاجتماعى بقيمة 30 ألف جنيه.



كما تضم الجمعية الحضانة الايوائية لخدمة الأطفال المقيمين فى الدار من عمر يوم حتى 6 سنوات .. علاوة على دار حضانة عادية لخدمة أهالى المنطقة.



ويوجد أيضا النادى النسائى لخدمة سيدات وفتيات المنطقة بندوات التوعية فى مختلف المجالات والمناسبات ودورات فى التدبير المنزلي.



وأكد أنه يتم التفكير حاليا فى اضافة توسعات جديدة للدار التى تضم طابقين حاليا حيث أن أكبر طفل عمره 17 عاما، وأصغر طفل عمرها 4 أشهر، وأكد أن الجمعية تضم منطقة حدائق وألعاب للأطفال وأماكن لممارسة كافة الأنشطة وأنها تتلقى التبرعات والدعم ممن يريدون، ولا تمانع فى زيارة الدار ومتابعة أنشطتها من أي جهة بشرط اتباع الإجراءات اللازمة والحصول على تصريح من التضامن الاجتماعي.



من جانبها، أشارت انتصار عطية السيد مديرة الجمعية أنه يتم إيداع الأطفال في دار الرعاية بعد التنسيق مع التضامن الاجتماعى والشرطة والنيابة التى تقرر ايداعهم دار الرعاية حيث يتم إطلاق الأسماء المناسبة عليهم وفقا للإجراءات المتبعة، وأن هناك رعاية صحية متكاملة بالتعاقد مع طبيب دائم لزيارة الحضانة مرتين أسبوعيا وأى حالات طارئة يتم توجيههم إلى عيادته الخاصة بنفس الرعاية وتقديم العلاج لها.



وأعلنت أن هناك اهتمام كبير بأطفال دار الرعاية عن طريق عدد 12 مشرفة وأم بديلة، وأنه يتم فصل البنين عن البنات وتخصيص حجرات مناسبة لكل منهم علاوة على المطابخ المجهزة للوجبات والمطعم لتناول الوجبات تحت إشراف المتخصصين.



من جانبها، أكدت سعدية محمود حسن مدير عام التضامن الاجتماعي، على تبعية الجمعية وما تضمه من أنشطة ومشروعات لادارة الجمعيات الأهلية فى المديرية، وأنها تحت الإشراف الكامل ويتم دعمها سنويا من الوزارة، وأنها مفتوحة لأية زيارات أو تبرعات بالتنسيق مع المديرية وفقا لقانون الجمعيات الأهلية.