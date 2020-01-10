بومبيو يرجح فرضية سقوط طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخ إيراني

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة تعتقد فى احتمال أن يكون صاروخ إيراني قد أسقط طائرة ركاب أوكرانية بالقرب من طهران خلال الأسبوع الحالى .

وأوضح بومبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم فى واشنطن مع وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين "نعتقد أنه من المحتمل أن تكون تلك الطائرة قد أسقطها صاروخ إيراني".

وذكر بومبيو"سنسمح للتحقيق بأن يقوم بدورنا قبل أن نصل إلى قرار نهائي" ، مضيفًا:" عندما نحصل على نتائج هذا التحقيق ، فأنا واثق من أننا والعالم سنتخذ الإجراءات المناسبة ردا على ذلك ".

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين قوله فى المؤتمر الصحفى المشترك إنه سيتم إصدار إعفاءات للامريكيين من العقوبات المفروضة على إيران للمعاونة فى تحقيقات الطائرة الأوكرانية المنكوبة .

وأوضح منوشين أن هذه الإعفاءات ستمكن الأمريكيين من المعاونة فى التحقيقات الخاصة بالطائرة الأوكرانية التى تحطمت قرب طهران يوم الأربعاء الماضى .

ولقي ركاب الطائرة البوينج طراز 737 البالغ وعددهم 176 شخصا ، حتفهم جميعا، عندما تحطمت في أحد الحقول بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران في طريقها إلى العاصمة الأوكرانية كييف.