توقعات بسنة أخرى مخيبة للآمال بالنسبة للفحم في أوروبا

توقعت وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم الجمعة أن يواجه الفحم الأوروبي سنة أخرى مخيبة للآمال وذلك في ظل وفرة المعروض من الغاز الطبيعي في المنطقة وقلة الطلب على الوقود الأحفوري بسبب تبني سياسات استخدام الطاقة النظيفة.



وأشارت الوكالة إلى تراجع استخدام الفحم العام الماضي في سبعة اقتصادات أوروبية، بمعدلات انخفاض تاريخية، وهو ما أدى إلى هبوط السعر المرجعي لطن الفحم بنحو الثلث ليصل إلى 62 دولارا.



وأوضحت الوكالة أن التوقعات بالنسبة للفحم لهذا العام تبدو قاتمة، حيث توقع محللون بمؤسستي "إس آند بي جلوبال بلاتس" و"كابيتال إيكونميكس" انخفاض سعر طن الفحم إلى 50 دولارا، وهو ما سوف يمثل أكبر تراجع له خلال أربع سنوات.



وأضافت الوكالة أن هذا التراجع يعد أحدث مؤشر على انهيار اقتصاديات الفحم فيما يزيد قليلا عن عام، وذلك منذ وصل سعر طن الفحم إلى 100 دولار.



ولفتت الوكالة إلى مؤشرات بحدوث خفض هائل في أعداد محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، مثل هدف أوروبا المتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية إلى مستوى صفر بحلول منتصف هذا القرن، إلى جانب تكثيف استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية الأرخص تكلفة ، فضلا عن انخفاض أسعار الغاز



وقال جو ألدينا، المسؤول عن التحليلات الخاصة باستخدام الفحم في "إس آند بي جلوبال بلاتس: "على الرغم من أننا قد رأينا أن توليد الفحم قد وصل إلى أدنى مستوياته في النصف الثاني من عام 2019 ، فإنه سيشهد انخفاضا مرة أخرى على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2020 بسبب انخفاض أسعار الغاز واستقرار تسعير الكربون".



ووفقا لتحليل "بلومبرج"، فإن الفرق بين تكلفة الوقود وسعر الطاقة المولدة في محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في ألمانيا يتجاوز الفارق في المحطات التي تعمل بالغاز.