الأردن تهزم كوريا الشمالية في بطولة آسيا تحت 23 عاما

استهل المنتخب الأردني مشواره في بطولة آسيا تحت 23 عاما لكرة القدم المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بتحقيق الفوز على كوريا الشمالية 2 / 1 اليوم الجمعة على ستاد مدينة بوريرام، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة.

وسجل هدفي المنتخب الأردني محمد بني عطية من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ، وعمر الزبدة في الدقيقة 74 ، فيما أحرز البديل ريانج هيون-جو هدف كوريا الشمالية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتصدر الأردن ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من الإمارات وفيتنام، حيث تعادلا سلبيا في وقت سابق من اليوم، في حين بقي رصيد كوريا الشمالية خالياً من النقاط.

وجاءت بداية المباراة قوية ولم يكن هناك أي فترة لجس النبض حيث كاد المنتخب الكوري أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثانية عندما سدد ري تشونج-جيو كرة من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس الأردني عبدالله الفاخوري بصعوبة إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

ورد المنتخب الأردني في الدقيقة 11 عندما لعبت تمريرة طويلة وصلت إلى يزن النعيمات الذي تقدم بالكرة، وتخلص من المدافعين ليواجه المرمى قبل أن يسدد محاولة تصدى لها الحارس كانج جو-هيوك.

بعد تلك الهجمة انحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 27 والتي شهدت أبرز الفرص للأردن، عبر تسديدة محمد بني عطية التي ذهبت مباشرة في أحضان الحارس كانج، ورد المنتخب الكوري في الدقيقة 36 عبر ركلة ركنية ارتقى لها جونج كوم-سونج ولعب كرة رأسية بجوار القائم.

وتمكن المنتخب الأردني من افتتاح التسجيل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء احتسبت نتيجة تعرض النعيمات لعرقلة من قبل المدافع جونج كوم-سونج، ونفذها بني عطية بنجاح على يسار الحارس الكوري، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأردن بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 49 كاد النعيمات أن يضيف الهدف الثاني للأردن، بعدما خطف الكرة من جونج كوم-سونج وانفرد بالمرمى، ولكن الحارس كانج تألق وأنقذ مرماه.

كثف منتخب كوريا الشمالية من هجماته بحثاً عن تعديل النتيجة، في المقابل، تراجع المنتخب الأردني لوسط ملعبه من أجل الحفاظ على تقدمه مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

ورغم محاولات المنتخب الكوري، إلا أن المنتخب الأردني سجل الهدف الثاني في الدقيقة 74 عن طريق البديل عمر الزبدة الذي تابع برأسه الكرة المرتدة من العارضة إثر رأسية علي علوان.

وتدخل القائم لينقذ مرمى الأردن من هدف مؤكد في الدقيقة 83 عندما مرر بارك كوانج-تشون كرة عرضية وصلت إلى القائم البعيد إلى جانج سونج-ايل ليتابعها برأسه لكن الكرة ارتدت من القائم.

وقلص المنتخب الكوري الشمالي الفارق في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني إثر ركلة ركنية تابعها باك كوانج-تشون برأسه قبل أن يحولها البديل ريانج هيون-جو برأسه إلى داخل المرمى.