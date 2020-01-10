المنتخب الأرجنتيني يتأهل لمسابقة الكرة الطائرة للسيدات بأولمبياد طوكيو

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لحق المنتخب الأرجنتيني بقافلة المتأهلين إلى مسابقة الكرة الطائرة (سيدات) بدورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020) اثر فوزه بالمركز الأول في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لهذه المسابقة.

وحسم المنتخب الأرجنتيني صدارة التصفيات اثر فوزه الثمين على نظيره الكولومبي 3 / 1 بنتيجة أشواط 16 / 25 و25 / 21 و25 / 16 و25 / 23 ليرفع رصيده غلى تسع نقاط ويتجمد رصيد كولومبيا عند ست نقاط في المركز الثاني فيما احتل منتخبا فنزويلا (ثلاث نقاط) وبيرو (بلا نقاط) المركزين الثالث والرابع.

وأصبح المنتخب الأرجنتيني ثاني ممثلي قارة أمريكا الجنوبية في مسابقة الكرة الطائرة (سيدات) بأولمبياد طوكيو حيث سبقه المنتخب البرازيلي عن طريق التصفيات العالمية التي أقيمت في أغسطس الماضي.

وأصبح المنتخب الأرجنتيني تاسع المتأهلين إلى المسابقة الأولمبية بعد منتخبات اليابان صاحب الأرض وصربيا والصين والولايات المتحدة والبرازيل وروسيا وإيطاليا التي تأهلت جميعها عن طريق التصفيات العالمية المؤهلة والتي أقيمت في أغسطس الماضي والمنتخب الكيني الذي حجز بطاقة التأهل من التصفيات الأفريقية التي أقيمت خلال الأيام الماضية.

ويكتمل عقد المتأهلين للمسابقة على مدار اليومين المقبلين من خلال تأهل فريق واحد من كل من تصفيات أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.