بومبيو: سليماني كان يخطط لشن هجمات وشيكة قبل مقتله

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن القائد الإيراني قاسم سليماني كان يخطط لشن هجمات وشيكة عندما تم قتله.

وأضاف بومبيو- في مقابلة خاصة أجراها مع قناة (فوكس نيوز) الأمريكية- أننا "لا نعرف بالضبط متى ولا نعرف بالضبط أين (في إشارة للهجمات).. لكنها كانت حقيقية.. لقد اتخذنا القرار الصائب".

وتعليقا حول ما تردد بشأن سقوط الطائرة الأوكرانية بسبب صاروخ إيراني، قال بومبيو إن هناك حاجة للوصول إلى الحقيقة في أقرب وقت ممكن.

يشار إلى أن جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة الأوكرانية والبالغ عددهم 176 راكبا قد لقوا حتفهم جراء تحطم الطائرة الذي وقع، أول أمس الأربعاء، بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ باليستية على قاعدتين أمريكتين بالعراق ردا على مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد صرح بأنه لديه معلومات استخباراتية من عدة مصادر تشير إلى أن الطائرة تم إسقاطها بواسطة صاروخ إيراني أرض-جو، مضيفا أن هذا قد يكون حدث عن غير عمد، كما قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون بيانات مماثلة.