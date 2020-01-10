وزير المالية السوداني: تقليص دعم الوقود من شأنه تسهيل السيطرة على التضخم

قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، الدكتور إبراهيم البدوي، إنه إذا تم التوافق على التقليص التدريجي لدعم البنزين بداية من مارس القادم، إلى يوليو أو أغسطس، علاوة إلى تقليص دعم الجازولين من أغسطس لمدة عام كامل، فإن ذلك من شأنه تغطية عجز الموازنة كاملا، مما يُسهل عملية السيطرة على التضخم، وبالتالي لا تكون هناك حاجة للاستدانة من البنك المركزي.

وشدد وزير المالية السوداني، في حوار مع إذاعة "أم درمان" اليوم الجمعة"، على ضرورة النظر للدعم من ناحية الأعباء الثقيلة على الاقتصاد، لافتا إلى الإبقاء عليه في موازنة 2020 انتظارا للحوار المجتمعي.

وأوضح أن الدعم يبلغ 252 مليار جنيه سوداني (الدولار يعادل نحو 45 جنيها سودانيا)، ويعادل 36% من المصروفات، مقارنة بـ 188مليار جنيه في عام 2019.

وأضاف وزير المالية أن إجمالي عجز الموازنة يبلغ 150 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.5 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي.