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الاتحاد السكندري يضم مهاجم النجم الساحلي

الإسكندرية - أحمد عبد العزيز
نشر فى : الجمعة 10 يناير 2020 - 11:31 م | آخر تحديث : الجمعة 10 يناير 2020 - 11:31 م

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، في التعاقد مع الليبي أنيس سالتو، مهاجم النجم الساحلي التونسي وأهلي طرابلس السابق، في أول صفقات زعيم الثغر الشتوية.

ووقع سالتو على عقود انتقاله لصفوف زعيم الثغر لمدة موسم ونصف بحضور محمد مصيلحي، وطلعت يوسف، المدير الفني، وعبد الجليل إمام، مدير الكرة، محمد إبراهيم المدرب العام للفريق و بلال نظير وكيل اللاعب.

جدير بالذكر أن اللاعب كان محط أنظار العديد من الأندية المصرية و العربية للتعاقد معه في الأونة الأخيره عقب فسخ تعاقده مع النادي التونسي.


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