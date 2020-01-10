إيران: الطائرة الأوكرانية المنكوبة لم تصب بصاروخ

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أكد رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني "علي عابد زادة"، أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة لم تصب بصاروخ والطيار كان ينوي العودة للمطار.

وقال عابد زادة في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة:أن الصندوق الأسود تضرر وقد نطلب المساعدة من روسيا وفرنسا وكندا،بحسب وكالة أنباء فارس.

وأضاف: "قادرون على تحليل الصندوق الأسود للطائرة، وسنطلب المساعدة من أوكرانيا".

وتابع: "بعد التحدث مع الخبراء الأوكرانيين نعتزم تحليل الصندوق الأسود في البلاد، ولكن لو كان بحاجة إلى معدات خاصة لتحليل محتوياته فحينها سنتخذ قرارا آخر، وقد نرسله إلى روسيا أو كندا".

واستطرد عابد زادة: أن احتمال أن تكون الطائرة الأوكرانية أصيبت بصاروخ "غير وارد من الناحية التقنية"، موضحا ان الطائرة الأوكرانية اشتعلت فيها النيران لأكثر من دقيقة، ولو كانت أصيبت بصاروخ لانفجرت على الفور"

واضاف إنه "إذا كان لدى امريكا دلائل تثبت إسقاط الطائرة بصاروخ فلتقدمها.

كان رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو قد صرح أمس الخميس :"لدينا معلومات استخبارية من مصادر متعددة ، بما في ذلك حلفاؤنا ومخابراتنا. تشير الأدلة إلى أن الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخ سطح/جو إيراني."

وأضاف ترودو أن الضربة "ربما كانت غير متعمدة" ودعا إلى "تحقيق كامل وموثوق".

من جهة أخرى، رجح مسؤولون أمريكيون سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

يشار إلى أن 63 كنديا كانوا من بين ضحايا الطائرة الأوكرانية البالغ عددهم 176.