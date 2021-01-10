محافظ أسوان: إلغاء الاحتفالات بالعيد القومي لمجابهة فيروس كورونا

قرر اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، إلغاء أي مظاهر للاحتفال بعيد أسوان القومي، الموافق يوم 15 يناير الجاري، وذلك لمنع حدوث تجمعات وتزاحم.

وأكد المحافظ، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من لنتشار فيروس كورونا.

واوضح المحافظ، أن فاعليات الاحتفال ستكون مقتصرة فقط على إيقاد الشعلة بالسد العالي بمناسبة اليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على افتتاح السد العالي في عام 1971،ثم سيتم وضع أكليل الزهور على النصب التذكاري في وسط حديقة درة النيل.

وكشف محافظ أسوان، أن العيد القومي سيكون على مدار شهر يناير، وسيشهد افتتاح عددًا من المشروعات التنموية والخدمية منها على سبيل المثال لا الحصر في مجال التطوير والتجميل "مشروع وتطوير وجهة مدينة أسوان".

وأضاف المحافظ، أن من ضمن المشروعات التي سيتم افتتاحها، الوحدات الصحية التي تم إعادة إحلالها وتجديدها ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل، إذ تم الانتهاء من 50% منها بواقع 55 وحدة صحية، بالإضافة إلى محطات كهرباء ومياه وصرف صحي ومباني لمدارس ووحدات تضامن اجتماعي ومكاتب بريد، فضلا عن محور وكوبري كلابشة بتكلفة تصل لأكثر من مليار جنيه.