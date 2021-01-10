انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الأحد بدء انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، ووفقا لتعليمات وزارة الصحة تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد.



وأوضح الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية - في تصريح اليوم - أنه تزامنا مع الحدث تم متابعة أول حالات العزل المنزلي ميدانيا بشبين الكوم بحضوره والدكتورة أمل عبدالوارث منسق عام مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة العزل المنزلي، والدكتورة جيهان الشاذلي مديرة الإدارة الصحية بشبين، والفريق الطبي بإدارة شبين الكوم.



وقال وكيل الوزارة إن المبادرة تستهدف متابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون للعزل المنزلي سواء الذين تم تشخيصهم بمستشفيات وزارة الصحة أو الذين ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخضعون للعزل المنزلي، بناءً على قاعدة البيانات الخاصة بنظام الترصد الوبائي بوزارة الصحة.



وأضاف أن آلية العمل بالمبادرة تتضمن تقديم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى، وقياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا خلال فترة العزل المنزلي، مشيرًا إلى أنه في حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.