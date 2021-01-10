أكدت سنغافورة، 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، ما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد إلى 58 ألفا و907 حالات، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم.

وقالت وزارة الصحة، إن جميع تلك الحالات قادمة من الخارج، وتم وضعها في عزل منزلي أو عزلها لدى وصولها إلى سنغافورة.

وهذا أعلى رقم لحالات الإصابة الواردة من الخارج منذ 28 مارس العام الماضي، عندما تم تسجيل 42 حالة إصابة أيضا.

وليس هناك أي حالات إصابة محلية أو في مهاجع العمال.

وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل مساء اليوم، حسب الصحيفة.

وكان رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونج قد حصل على تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، أمس الأول الجمعة، فيما بدأ تطعيم موظفي الصحة العامة.

وأضاف لي، بعد أن حصل على اللقاح على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون الوطني في المستشفى العام بالدولة المدينة "كان غير مؤلم تماما، بإبرة صغيرة واليد الثابتة، لكبيرة الممرضات، فاطيمة مهد شاه".