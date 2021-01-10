 العراق يسجل 607 إصابات و14 وفاة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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العراق يسجل 607 إصابات و14 وفاة جديدة بفيروس كورونا

هديل هلال
نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 4:39 م | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 4:39 م

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 607 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 602 ألف و938 في البلاد.

 

وأشارت «الصحة العراقية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، إلى تسجيل 14 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12 ألفًا و895.

 

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1762 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 556 ألفًا و742.

 

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا، اليوم الأحد، إلى أكثر من 1.9 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 89 مليون إصابة.

 


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