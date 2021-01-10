لامبارد: كان بإمكاننا تحقيق فوز أكبر على موركامب بكأس الاتحاد الإنجليزي

أعرب فرانك لامبارد مدرب فريق تشيلسي عن سعادته بتأهل فريقه للدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه 4 / صفر على ضيفه موركامب في الدور الثالث للمسابقة اليوم الأحد.

لم يجد تشيلسي صعوبة في الفوز على منافسه، الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة الإنجليزي (ليج تو)، حيث سجل ماسون ماونت الهدف الأول للفريق اللندني في الدقيقة 18، قبل أن يحرز تيمو فيرنر وكالوم هدسون أودوي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 44 و49 على الترتيب، وتكفل كاي هافيرتز بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 86.

وقال لامبارد عقب اللقاء "ربما كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، لكن المباراة كانت مريحة للغاية رغم أنها لم تكن سهلة". أضاف مدرب تشيلسي "لقد استغرق الأمر بعض الوقت للتغلب عليهم لكنني كنت سعيدا.

كانت مباراة يجب أن نفوز بها بالتشكيلة التي لدينا ونجحنا في ذلك لأننا فعلنا كل شيء بشكل صحيح".