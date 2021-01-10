الهند تبدأ في طرح لقاح كورونا في 16 يناير

تعتزم الهند اطلاق واحدة من أكبر حملات التلقيح ضد فيروس كورونا في العالم، تهدف إلى وقف انتشار مرض كوفيد -19 الناجم عن الفيروس الذي أصاب 4ر10 مليون شخص داخل حدودها و دفع اقتصادها إلى الركود، حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة بلومبرج للأنباء.

واعتبارا من 16 يناير الجاري، ستبدأ الدولة الواقعة في جنوب آسيا في إعطاء الجرعات الأولى من لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 لما يقرب من 30 مليون عامل رعاية صحية وغيرهم من موظفي الخطوط الأمامية الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، وفقا لبيان لوزارة الصحة.

ونقلت بلومبرج عن البيان القول، إن برنامج التطعيم سيشمل 270 مليون شخص آخر، بما في ذلك كبار السن والأشخاص الذين يعانون من عدة أمراض في المرحلة التالية.

وستتوجه جميع الأنظار الآن إلى السرعة التي يمكن من خلالها للشبكات الصحية المجزأة في الهند تقديم الجرعات عبر البلاد لأكثر من 3ر1 مليار شخص.

وتراجعت ثقة الجمهور في اللقاحات المضادة لكوفيد- 19 بسبب الموافقة المثيرة للجدل الممنوحة لاستخدام لقاح كوفاكسين الذي طورته شركة "بهارات بيوتيك إنترناشونال" في حالات الطوارئ، بعد فترة وجيزة من يوم رأس السنة الجديدة.

ولم يجتز اللقاح، التي مولته الحكومة الهندية جزئيا، المرحلة النهائية من التجارب البشرية بعد.