قال الكاتب الصحفي وائل لطفي، إن خطاب الدعاة الجدد بحاجة إلى تحليل من حيث تأثيره الاجتماعي والسياسي، معقبًا: «الأمر له علاقة بحياتنا وأوضاعنا السياسية والاجتماعية، فما أقوم به هو نوع من أنواع النقد والتحليل للخطاب الذى يقدمه الدعاة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن هناك جيلًا ثالثًا من الدعاة الجدد، مشيرًا إلى ظهور عمرو خالد في بداية الألفية وكذلك الشيخ خالد الجندى والذي يعد أزهريًا، ثم ظهر صفوت حجازى وحازم صلاح أبو إسماعيل، وكانوا بعيدين عن السياسة.

وتابع «هناك تعبير يستخدمه الشباب على فيس بوك، (لما والدتك تعملك شيء فى البيت)، ينطبق ذلك على الدعاة الجدد، فهم يفتخرون أنهم لم يتلقوا العلم من خلال أي طريقة أكاديمية أو شرعية، أما الدعاة الجدد السابقين يقولون إنهم ثقفوا أنفسهم أو تتلمذوا على يد أي عالم، أما حاليا فشكل الدعاة عصري رغم أنهم سلفيين، فهم هجين من الدعاة الجدد، وأيضا من المتطرفين، و يرثوا الشيخ كشك فى طريقته، في تشويه الفن».

وذكر أن انتشار الدعاة الجدد انتشار بلا تأثير، مضيفًا أن عمرو خالد كان يتلقى قوته من الشارع، وحينما حدثت ثورة 30 يونيه، وكان متورطًا فى إعلانات تجارية لمنتجات غذائية، و حجم ما يقدمه على الصفحة ضعيف، فضلًا عن أنه كان يحسب على الإخوان، ولذلك فهو يتراجع منذ 30 يونيه.

واستطرد: «لن يكون أمامنا مستقبل كبير، إلا حينما نجد أن أعداد المتابعين لوزارة الثقافة بنفس قدر متابعي الدعاة الجدد وصفحات الفتاوي، فالمؤسسات الرسمية مرفوضة من قطاع عريض يرفض الكلاسيكية، وهم أقرب من ناحية العمر لمستخدمي السوشيال ميديا، ويربطوا الفشل الدراسي بالالتزام الديني، ويقدموا أنفسهم كدعاة وكنجوم، ومتأثرين بعمرو خالد»، موضحًا أن مضمون ما يقدمه الدعاة على مواقع التواصل الاجتماعي ربحي يقدر بالملايين والمليارات.