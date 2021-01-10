أرجع أحمد صبري، رئيس شعبة الديجيال ميديا بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، سبب التغييرات المفاجأة في تطبيق واتساب، إلى الهجوم الشديد على شركة فيسبوك على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، واتهامها بالاحتكار.

وقال، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الأحد، إن القضية كلها تدور حول شراء الشركة لكل تطبيق منافس يظهر في الأجواء.

وأفاد بأن تطبيق واتساب يجهز لاحتمالية خروج حكم من المحكمة خاص بفصل «واتساب» عن شركة فيسبوك، ليكون بذلك قد قام مسبقًا بنوع من الحماية لتطبيق الرسائل الفورية.

وعن رفض بعض المستخدمين لشروط واتساب الجديدة، أوضح أن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، قد أكد من قبل، أن فيسبوك شركة خاصة تهدف للربح لها قوانين خصوصية تحكمها، وفي حال اعتراض أحد على القوانين يمكنه استخدام التطبيق من عدمه.

ولفت إلى أن الاقتصاد العالمي كله يتحرك ناحية السيطرة من قبل شركات كبرى، هي ما تحدد قواعد الخصوصية الخاصة بها مع اختلافها من دولة لأخرى، موضحًا أنه لا بد من دفع مقابل للخدمة التي يتلقاها المواطن.

وأضاف أن عائدات شركة فيسبوك من الإعلانات تفوق 130 مليار دولار، تأتي من قواعد بيانات المستخدمين، مشيرًا إلى اتجاه الشرق الأوسط إلى تطبيقات أخرى، مثل تيك توك.

وتابع: «الصينيون قادمون.. وهذه التطبيقات أكبر بكثير من قوانين الدول»، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي اليوم لازال يعاني من التعارف بين التطبيقات، رغم أنه يحارب في قوانين حماية الملكية الفكرية والخصوصية منذ خمس سنوات.