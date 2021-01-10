 زلزال قوي يضرب إقليم سالتا في الأرجنتين - بوابة الشروق
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زلزال قوي يضرب إقليم سالتا في الأرجنتين

رويترز
نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 8:52 ص | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 8:52 ص

قال مركز أبحاث علوم الأرض الألماني إن زلزالا قوته 6 درجات ضرب إقليم سالتا في الأرجنتين، صباح اليوم الأحد.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 222 كيلومترا. ولم ترد بعد أنباء عن ضحايا أو أضرار هذا الزلزال.

 

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